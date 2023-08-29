وزير المالية الإسرائيلي يهاجم نصر الله ويصفه بـالـ كلب

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ووصفه بـ"الكلب".

وقال سموتريتش، في رده على تصريحان نصر الله الليلة الماضية: "إنه مثل جرو ينبح بصوت عالٍ، يجب ألا نقلق لأن نصر الله يهدد، فهو يعلم أنه إذا تحدانا وأجبرنا على التحرك، سيكون من الصعب عليه التعافي من ضرباتنا".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال أمس، الاثنين: "لن نسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات، ولن نقبل بتغيير قواعد الاشتباك القائمة، وعلى الإسرائيلي أن يفهم ذلك".

وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي، أن"أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو إيرانيًا أو غيره لا يمكن السكوت عنه".