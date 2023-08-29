هربت إلى تركيا.. تفاصيل جديدة بشأن وزيرة الخارجية الليبية

عرضت قناة “العربية” تقرير فيديو بعنوان "ليبيا تكشف تفاصيل جديدة حول لقاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، وكوهين ودور الدبيبة الخفي".



وجاء في التقرير أن الوزيرة اللبنانية نجلاء المنقوش، أثارت زوبعة بين الليبيين، ونتج عنها غموض وروايات وتساؤلات، منها كيف التقت نظيرها الإسرائيلي، وهل الحكومة كانت على علم.

وتابعت القناة: “القصة بدأت حين عقدت اجتماعا سريا في روما، مع وزير الخارجية الإسرائيلي”.



وكشفت القناة أنه بعد هذا اللقاء خرجت وزيرة الخارجية اللبنانية خارج الحدود الليبية، وسافرت إلى تركيا.

وأوضحت القناة أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نفت أي علاقة لها بهذا اللقاء.

