الأهلي يدرس الموقف بعد تصاعد أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

يدرس مسئولو الكرة بالنادي الأهلي الموقف بخصوص عدم مشاركة العناصر الدوليين من الفريق في معسكر المنتخب الوطني المقبل؛ بعدما تجاهل مسئولو اتحاد الكرة طلب الأهلي لاستبعاد لاعبيه.

وبالرغم من محاولات مسئولي الأهلي التواصل مع حازم إمام، المشرف على المنتخب؛ إلا أن روي فيتوريا أعلن قائمة المنتخب التي تضم 4 من عناصر الفريق رغم تواجدهم بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرغب مسئولو الأهلي في دراسة الموقف قانونيا قبل اتخاذ أي خطوات سواء تصعيدية بعدم إرسال اللاعبين أو بتقديم احتجاج رسمي للاحتفاظ باللاعبين، خصوصا أن الأهلي يخوض معسكره قبل مواجهة السوبر الأفريقي.

ويرى مسئولو الأهلي أن هناك تعنتا كبيرا من اتحاد الكرة وحازم إمام، المشرف على المنتخب، واللذان تجاهلا طلب الأهلي رغم عدم أهمية مباراتي المنتخب.

