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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في مدينة نصر

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بمعاقبة متهم لاتجاره في المخدرات بالسجن المشـدد لمـدة خمـس سـنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما اسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية في مدينة نصر.

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تاجر مخدرات

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

 

مخدرات وسلاح

 

وكشف أمر الإحالة، في القضية  رقم ۳۰۹ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مدينة نصر ثان والمقيدة برقم ۲۲۱ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة، لأنه في ٢٠٢٣/١/٢٢، بدائرة قسم ثان مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح ابيض (نصل كتر) بدون ترخيص بحيازته أو إحرازه.


و شهد النقيب أحمد حسنى، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام ملقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد ٣٢ قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني .

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع المضبوطة كلاً منهن لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا صافياً ١٠٧١ جراماً.

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