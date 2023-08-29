"نطمئن جيران السودان".. البرهان يكشف تفاصيل زيارته لمصر |فيديو

وجه الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة هامة لـ الدول المجاورة لـ السودان، قائلا “نطمئن أصدقاء وجيران السودان، بأننا في السعي لإيقاف الحرب، واستكمال المسار الديمقراطي”.

وكشف "البرهان"، تفاصيل زيارته لمصر، قائلا "مقابلة الرئيس السيسي والقيادة المصرية كانت لشرح تطورات الموقف وأننا جميعًا لدينا مسئولية مشتركة".

ووجه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري على استضافة الشعب السوداني بمصر، "أوجه التحية على استضافتهم الكريمة للشعب السوداني واستضافتهم لنا اليوم".

وأضاف خلال كلمة بثتها "القاهرة الإخبارية": "نحن في السودان نواجه حربا مدمرة قامت بها مجموعات متمردة، وقامت بها مجموعات استعانة بكل ما يمكن أن يدمر الشعب السوداني ومارست هذه المجموعات أبشع أنواع الجرائم التي يمكن أن تصنف كجرائم حرب في الخرطوم والجنينة ونيالا ومختلف بقاع السودان".

وتابع: "الحرب طالت كل الشعب السوداني، نهبت أمواله وممتلكاته وانتهكت حرماته واغتصبت بناته، وممارسات أدمت قلوب الشعب السوداني والعالم".

