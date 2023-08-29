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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرط جزائي ضخم.. برشلونة يمدد عقد لاعبه فيرمين لوبيز

فيرمين لوبيز
فيرمين لوبيز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد لاعبه الشاب فيرمين لوبيز حتى صيف 2027.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي:" وقع فيرمين لوبيز على تمديد عقده مع برشلونة حتى 30 يونيو 2027 مع  وجود شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو".

يذكر أن فيرمين لوبيز -  البالغ من العمر 20 عاما - انضم إلى أكاديمية برشلونة في عام 2016، قادما من ريال بيتيس، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول “مؤخرا”.

وسجل فيرمين لوبيز ظهوره الأول في الدوري الإسباني هذ الموسم بمشاركته في فوز البلوجرانا على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، الأحد الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد مرور 3 جولات من عمر المسابقة.

برشلونة نادي برشلونة الدوري الإسباني فياريال فيرمين لوبيز

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