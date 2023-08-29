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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينجح في صرف مستحقات أوسوريو المتأخرة

صدى البلد

نجحت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنحة قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له وجميع مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال "فؤاد"، في تصريح صحفي، إن اللجنة الثلاثية تولي ملف كرة القدم والفريق الأول عناية واهتمام خاص من أجل توفير الهدوء والاستقرار للجهاز الفني والإداري واللاعبين من أجل الاستعداد جيدا للموسم الجديد وبدء بطولة الكونفدرالية الافريقي والتي  يستهلها الفريق بلقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

وأكد عضو اللجنة والمدير المالي للنادي أنه قام بالفعل بصرف كافة مستحقات أوسوريو عقب عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة من أجل توفير كافة سبل الراحة أمام إدارة الكرة للعمل في هدوء لاسعاد الجماهير .

وشدد أحمد فؤاد الوطن على أن اللجنة تعمل ليل نهار وعلي مدار اليوم  من أجل اسعاد جماهير الزمالك التى تستحق الكثير والكثير خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن اللجنة في ضوء ما تم تكليفها به من وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية لن تبخل علي النادي واعضاءه وجماهيره بأي جهد لإعادة الفريق الأبيض لمنصات التتويج مرة ثانية والجميع يأمل في أن تكون البداية في البطولة الأفريقية الكونفدرالية أفضل بداية .
ووعد احمد فؤاد الوطن الجميع برؤية ناديهم في الصورة التى تليق به إداريا ورياضيا واجتماعيا خلال الفترة المقبلة بفضل تكاتف الجميع واصطفاف كل أعضاء اللجنة ورموز النادي وأعضاء الجمعية العمومية والجماهير خلف الكيان الأبيض الذي يستحق من الجميع الوقوف بجانبه وبجانب فرقه الرياضية وعلي رأسهم فريق الكرة الأول .

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