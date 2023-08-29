برلماني: زيارة البرهان تؤكد اهتمام مصر بإنهاء أزمة السودان

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان للقاهرة، ولقائه الرئيس السيسي، والتي تأتي في توقيت هام وحساس للغاية للأزمة السودانية وتداعياتها كما تؤكد انشغال مصر وقيادتها بالتطورات في السودان.

وأشار محسن في تصريح صحفي له اليوم، إلى الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس السيادة السوداني، والتي تكشف حجم الدعم الذي تقدمه القاهرة للسودان ومؤازرته في أزمته للخروج منها وسرعة إنهاء الحرب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة المصرية راسخة فيما يتعلق بالسودان، كما أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية، تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب، وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية بجانب منع أي تدخل أجنبي في السودان.

وقال: مصر ومنذ اليوم الأول للحرب وقفت بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين، وقدمت مختلف ألوان الرعاية والدعم، ولم تقف في وجوههم، كما تحركت دوليا عبر تنظيم ورعاية قمة دول جوار السودان لبحث كافة سبل الدعم وطرح مبادرات وحلول تنهي الصراع الدائر.

وقال النائب أحمد محسن: زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني مهمة، وتؤكد حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم، ومساندة الشعب السوداني من أجل إنهاء الأزمة التي يعشيها منذ شهور.