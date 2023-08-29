عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيارة البرهان تؤكد اهتمام مصر بإنهاء أزمة السودان

احمد محسن، عضو مجلس
احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان للقاهرة، ولقائه الرئيس السيسي، والتي تأتي في توقيت هام وحساس للغاية للأزمة السودانية وتداعياتها كما تؤكد انشغال مصر وقيادتها بالتطورات في السودان.

وأشار محسن في تصريح صحفي له اليوم، إلى الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس السيادة السوداني، والتي تكشف حجم الدعم الذي تقدمه القاهرة للسودان ومؤازرته في أزمته للخروج منها وسرعة إنهاء الحرب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة المصرية راسخة فيما يتعلق بالسودان، كما أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية، تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب، وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية بجانب منع أي تدخل أجنبي في السودان.

وقال: مصر ومنذ اليوم الأول للحرب وقفت بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين، وقدمت مختلف ألوان الرعاية والدعم، ولم تقف في وجوههم، كما تحركت دوليا عبر تنظيم ورعاية قمة دول جوار السودان لبحث كافة سبل الدعم وطرح مبادرات وحلول تنهي الصراع الدائر.

وقال النائب أحمد محسن: زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني مهمة، وتؤكد حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم، ومساندة الشعب السوداني من أجل إنهاء الأزمة التي يعشيها منذ شهور.

أحمد محسن مجلس الشيوخ البرهان عبد الفتاح البرهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

ترشيحاتنا

حرارة شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

هل تعود اتفاقية الحبوب؟.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي

مرحلة فارقة.. كمال درويش يعلن موقفه من خوض انتخابات الزمالك

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

نهاية العالم..زعيم كوريا الشمالية يهدد الوجود بمعركة نووية بين 4 دول عظمى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

بفستان مبهج.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها على البحر

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

فيديو

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ