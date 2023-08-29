الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والبيئية مع تركيا

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية الشركات التركية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والبيئية، وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، لوزير التجارة التركي عمر بولات لذي نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما حمل رشيد الوزير تحياته وتمنياته إلى الرئيس أردوغان.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل خصوصا في مجال ملف المياه؛ بما يعزز التفاهم، لافتا إلى أهمية الأمن والاستقرار للبلدين، وأهمية عمل الشركات التركية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتعاون في المجالات الصناعية خاصة في تأهيل المعامل والمصانع العراقية وتقوية التجارة بين البلدين.

وأوضح الرئيس العراقي أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية والبدء في مشاريع الإعمار وتقديم الخدمات ذات الصلة بمتطلبات المواطنين.

من جانبه، أكد وزير التجارة التركي حرص بلاده على توطيد أواصر العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار، وعزم بلاده على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي حيث يشكل العراق مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاتصالات والزيارات لعدد من المسؤولين في كلا البلدين، موضحا أن مبعوث الرئيس التركي فيصل أوغلو من المقرر أن يقوم بزيارة إلى العراق قريبا.