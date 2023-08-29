عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والبيئية مع تركيا

صدى البلد

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية الشركات التركية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والبيئية، وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، لوزير التجارة التركي عمر بولات لذي نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما حمل رشيد الوزير تحياته وتمنياته إلى الرئيس أردوغان.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل خصوصا في مجال ملف المياه؛ بما يعزز التفاهم، لافتا إلى أهمية الأمن والاستقرار للبلدين، وأهمية عمل الشركات التركية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتعاون في المجالات الصناعية خاصة في تأهيل المعامل والمصانع العراقية وتقوية التجارة بين البلدين.

وأوضح الرئيس العراقي أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية والبدء في مشاريع الإعمار وتقديم الخدمات ذات الصلة بمتطلبات المواطنين.

من جانبه، أكد وزير التجارة التركي حرص بلاده على توطيد أواصر العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار، وعزم بلاده على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي حيث يشكل العراق مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاتصالات والزيارات لعدد من المسؤولين في كلا البلدين، موضحا أن مبعوث الرئيس التركي فيصل أوغلو من المقرر أن يقوم بزيارة إلى العراق قريبا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

ترشيحاتنا

حرارة شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

هل تعود اتفاقية الحبوب؟.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي

مرحلة فارقة.. كمال درويش يعلن موقفه من خوض انتخابات الزمالك

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

نهاية العالم..زعيم كوريا الشمالية يهدد الوجود بمعركة نووية بين 4 دول عظمى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

بفستان مبهج.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها على البحر

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

فيديو

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ