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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

محافظ الشرقية يشهد احتفالية نقابة التمريض بقاعة الشهيد أحمد منسي

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية اليوم العالمي للتمريض والتي أقامتها نقابة تمريض الشرقية ، بقاعة الشهيد أحمد منسي بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق بحضور الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وسماح محمود نقيب التمريض بالشرقية والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد فيها أن مهنه التمريض هي العمود الفقري للمنظومة الصحية بعد أن شهد مجال التمريض تطوراً كبيرًا في التخصصات والمناهج ونظم ولوائح التعليم قائلاً انها مهنة الرحمة والإخلاص والثقة مطالباً أعضاء هيئات التمريض بالإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة واستكمال دراستهم بمراحل الدراسات العليا لتقديم خدمات صحية وعلاجية افضل للمرضى.

أشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير القطاع الصحي من خلال التوسع في إقامة المنشآت الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة واعداد كوادر طبيه مؤهلة لتوفير رعاية صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفيات الحكومية مقدما الشكر والامتنان لأطقم التمريض الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة.

ومن جانبها أعربت النقيب العام للتمريض المصري عن سعادتها لتواجد المحافظ بينهم وتلبيته الدعوة لحضور احتفالية نقابة تمريض الشرقية باليوم العالمي للتمريض مثمنه دور محافظ الشرقية في تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الصحي وحرصه الدائم على الارتقاء بمنظومة الخدمات العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الصحية للمرضي .

كما شهدت الاحتفالية تجديد أداء القسم للعاملين بمهنة التمريض بالاستمرار في تأدية الخدمات للمرضي علي أكمل وجه والارتقاء بالمنظومة الصحية وحسن استقبال ومعاملة المرضي.

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وخلال الاحتفالية ألقى وكيل وزارة الصحة كلمة أكد فيها أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن فهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني في توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي.

وقامت النقيب العام للتمريض المصري بإهداء محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديرا لدورة في دعم المنظومة الصحية وتهيئة الأجواء المناسبة امام الاطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين لآداء دورهم ورسالتهم السامية علي أكمل وجه.

وفي نهاية الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم عدد من أطقم التمريض المتميزين على مستوي المحافظة بمنحهم دروعا تذكارية متمنياً لهم دوام التوفيق العمل الجاد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

احتفالية اليوم العالمي التمريض الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشهيد أحمد منسي الشباب والرياضة القطاع الصحي

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