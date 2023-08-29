كاتب صحفي: تصريحات البرهان تعكس محاولة البعض لتشويه صورة الجيش السوداني.. فيديو

قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن اختيار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني هذه اللغة في خطابه، يعكس ما تعرض له الجيش السوداني الفترة الماضية من ضغوط ومحاولات تشويه دور هذا الجيش الوطني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن لغة الخطاب عكس أيضا أن الجيش تحمل وعيا بمحاولات التأثير على القرار السياسي في الدولة السودانية، وأن بعض الأطراف تحاول أن تنال من الجيش باعتباره ضامن للاستقرار في السودان بشكل أو بآخر.

ولفت إلى أن الفريق البرهان أكد في كلمته على بعض الحقائق، وهي أن الجيش السوداني جيش وطني ولا علاقة للجيش ببعض الأطراف سواء الكيانات الإسلامية التي تمثل رواسب عصر البشير أو أنه ينوي السيطرة على السلطة.

وشدد على أن هذه التأكيدات المهمة تأتي في وقتها للرد على هذه المزاعم الخطيرة التي تحاول ميليشيات الدعم السريع والقوى الموالية لها أن تخدع بها الكثير من المواطنين أو بعض القوى الإقليمية، وهذه الثوابت لدى الجيش السوداني ثوابت صادقة.