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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوي

رئيس الأركان يشهد
رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى ينفذه أحد تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويستمر تنفيذهما لعدة أيام ؛ وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والتقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات ، كذلك استعراض عدد من الأنشطة العملياتية لمجابهة هجمة جوية معادية وفقاً لمنظومة العمل المشترك بالأسس العلمية المدروسة.

وظهر خلال تنفيذ المشروعين مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال ومهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروعين ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال القوات الجوية والدفاع الجوي.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقاً للموقف , وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر تنفيذ المشروعين قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة القوات الجوية قوات الدفاع الجوي الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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