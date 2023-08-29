بعد تصريحات المصيلحي.. أول رد رسمي حول رفع الأرز من بطاقات التموين

أثار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، جدلا كبيرا بسبب تصريحاته بشأن الأرز خلال الساعات القليلة الماضية، وسط حالة من القلق الكبيرة التي انتابت قطاعا كبيرا من المواطنين والتي ظهرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الأخيرة، إذ فهم البعض تصريحات وزير التموين حول أنه سيتم رفع الأرز من بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.

حقيقة رفع الأرز من على بطاقات التموين

وكان وزير التموين أدلى بعدد من التصريحات حول الأرز، حيث قال: “مفيش أرز على التموين عشان يدوب الـ 50 جنيه بتقضي الزيت والسكر، فإزاي أنزل الأرز يتبهدل في التموين”.

تصريحات وزير التموين أثارت جدلا غير عادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في هذا الصدد، إذ يرى البعض أن تصريحاته المقصود بها هي رفع الأرز من على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل البعض يشن حملة من الانتقادات الكبيرة مؤخرًا.

ومن جانبه خرج المتحدث باسم وزارة التموين، لتوضيح عدد من الأمور من هذا الملف، إذ أكد أن الأرز متوفر بشكل طبيعي، والفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز.

وأكدت وزارة التموين أن مخزون مصر من الأرز آمن ولدى مصر ما يكفيها نحو 3.3 شهر، مع استمرار حظر تصديره إلى الخارج خلال الفترة المقبلة، وذلك مع قرب موسم الحصاد في سبتمبر، مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.