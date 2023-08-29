مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الطبية والبحرية الأمريكية لدراسة الأمراض المتوطنة

وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي مذكرة تفاهم مع وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية "NAMRU-3" فى مجال دراسة الأمراض المتوطنة والمعدية.

وذلك بهدف تحقيق التعاون المثمر والبناء الذى يسهم فى تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين للمساهمة فى دراسة الأمراض المتوطنة والمعدية بمنظور علمى متطور لمجابهة تلك الأمراض بهدف تحسين صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي

وألقى اللواء طبيب خالد عامر مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي كلمة رحب خلالها بالحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجال البحثي على أسس علمية متطورة تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الحديثة لتحقيق إضافة قوية فى مجال تطوير القطاع الطبى والرعاية الصحية والعلاجية.

البحرية الأمريكية

فيما ألقت عقيد بحرى "فريجينيا بلاكمان" قائدة وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية كلمة أعربت خلالها عن تقديرها لجهود الجانب المصرى فى منظومة البحث العلمي والتى شهدت تطور كبيراً خلال الآونة الماضية ، مشيدةً بالتعاون بين كلا الجانبين لتقديم دراسات بحثية مكتملة الأركان من خلال متابعة دقيقة للأمراض المتوطنة والمعدية .

كما ألقى اللواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأشار إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات البحثية لتطوير مجال دراسة الأمراض المتوطنة والمعدية للوقوف على أسبابها وإتباع الأسس العلمية لمجابهتها والحد من خطورتها.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة داخلياً وخارجياً لدعم المنظومة الطبية ومواكبة التطور العلمى المتلاحق فى المجالات الطبية والبحثية المختلفة.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة ، وعدد من مسئولى وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية "NAMRU-3".

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية