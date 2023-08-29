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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط شخصين يديران 70 موقعا إلكترونيا لبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام كلاً من (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) بإنشاء وإدارة (70) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوما من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنهما يستهدفا إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة مرتفعة محققين أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنهما إتخذا من مسكنهما مقراً لإدارة تلك المواقع.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهمان المذكوران ، وبحوزتهما (2 جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهمان على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة بهما – حافظة مستندات تحوى على عقود أراضى وسيارة– مبلغ مالى– هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى– عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهمان والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهما – عدد 2 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك - راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

وبمواجهة المتهمين أقرا بأنهما مالكى ومديرى المواقع الإلكترونية وإرتكابهما المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الأفلام والمسلسلات التحويلات المالية الشرطة المتخصصة الشركات العالمية

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