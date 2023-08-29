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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد موقع إنشاء مستشفي يوسف الصديق الجديد

محافظ الفيوم أثناءتفقد
محافظ الفيوم أثناءتفقد مكان المستشفى الجديد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقع إنشاء مستشفي يوسف الصديق الجديد، النموذج النمطي سعة 200 سرير، الذي سيقام على مساحة 19 ألف و400 متر مسطح، وبتكلفة تبلغ نحو مليار و350 مليون جنيه، وكذا بداية أعمال الجسات، تمهيداً للبدء في مراحل تنفيذ المشروع، من أجل خدمة أهالي مركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ أحمد دياب عضو مجلس النواب، والأستاذ وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وعدد من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

 

واستمع محافظ الفيوم، لشرح تفصيلي، من المهندس محمد حسني مدير أول مشروعات الشركة المنفذة للمستشفي، حول مكونات المشروع، والمساحات البنائية، ومراحل وآليات التنفيذ، لافتاً إلي أن العمل الإنشائي بالمشروع سيبدأ فور صدور تقرير عينات التربة، وأن المستشفي ستحتوي على وحدة غسيل كلوي، تضم 30 ماكينة غسيل، وعدد 18 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات، وعنايات مركزة للقلب والباطنة والجراحة والحروق.

وأكد محافظ الفيوم، على أن مستشفي يوسف الصديق، بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات أمام الشركة المنفذة لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، لافتاً إلى أنه سيقوم بعمل زيارات ميدانية متعددة للمستشفي، لمتابعة الموقف التنفيذى، والعمل على إزالة أي معوقات من شأنها تعطيل سير العمل بالمستشفي.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثله مثل بقية القطاعات، كما أنها حريصة كل الحرص علي توفير كافة الامكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

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الفيوم اخبار الفيوم يوسف الصديق المستشفي الجديد محافظ الفيوم

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