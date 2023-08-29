إسرائيل تدرس إمكانية مد خط أنابيب غاز تحت البحر إلى تركيا

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس بدائل لصادراتها الحالية من الغاز، مشيرة إلى أن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو مد خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل"ليفياثان".

وبموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز إلى تركيا ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي.

ووفقا لموقع "إسرائيل 24" يهدف خط الأنابيب المقترح إلى ربط خط الأنابيب التركي الأوروبي الرئيسي باحتياطيات الغاز في إسرائيل والمناطق المجاورة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة.

وقال الموقع الإسرائيلي أن الهدف من المبادرة هو إنشاء إمدادات غاز بديلة قابلة للتطبيق لأوروبا، حيث تتطلع المنطقة إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من أصدر الأمر بتشكيل الفريق في اجتماع حضره وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، يأتي ذلك وسط سعي الشركات المالكة للخزان لزيادة صادراتها من الغاز.

وأوضح المواقع، أن تركيا ضغطت لسنوات على إسرائيل لبناء خط الأنابيب، لكن الأخيرة تخشى أن تضر هذه الخطوة بعلاقاتها مع جارتي تركيا قبرص واليونان، ومع المشروع المخطط له أن يمر عبر مياههما في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة وسط الدفء الأخير في العلاقات بين البلدين. تم تأجيل الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في 28 يوليو المنصرم، بعد أن اضطر نتنياهو إلى الخضوع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب الشهر المنصرم.