العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتطوير إنتاج البذور

وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إحدى المنظمات العربية المتخصصة، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية؛ لتطوير نظم إنتاج البذور المحسنة، كما وقعت المنظمة اتفاقية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" التابع للجامعة العربية؛ لتحسين وتوطين زراعة القمح في ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، بأنه وقع المذكرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، ومن الجانب الليبي محمد بشير التركي، وكيل الوزارة لشئون الديوان والاستصلاح الزراعي.

وذكر البيان "أنه في إطار الدعم الفني الذي تقدمة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدولها الأعضاء، قامت المنظمة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بدولة ليبيا؛ لتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة من خلال تنفيذ مشروع خاص بتطوير وتحسين نظم إنتاج وإكثار البذور بقيمة 3 ملايين دولار تمولها المنظمة، ويتم تنفيذه على مدى 3 سنوات".

وأوضح البيان أن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تطوير مركز البحوث الزراعية، وحوكمة هيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور ودعم وتطوير جهود أكتار البذور في القطاعين العام والخاص.

وفي نفس السياق، قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتوقيع اتفاقية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" لتزويد ليبيا ببذور القمح المحسنة من إنتاج أكساد؛ وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة والدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".

وتهدف الاتفاقية إلى توفير بذور القمح ودعم الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا في مجال إكثار البذور وتوطين زراعة القمح؛، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية.

