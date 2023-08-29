بعد انفصاله الأخير.. ازاي أحمد سعد اختياراته مدمرة حياته؟ |صور

أعلنت اليوم مصممة الأزياء علياء بسيونى عن إنفصالها عن الفنان أحمد سعد ، حيث كتبت علياء بسيونى عبر انستجرام:" الحمد لله على كل شيء .. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء .. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".



ولكن علياء لم تكن الزوجة الوحيدة فى حياة أحمد سعد ، لديكم أبرز زيجات أحمد سعد التي انتهت بمشكلات مختلفة وأزمات واتهامات متبادلة بينه وبين زوجاته السابقات، وربط الجمهور بين قصصه الشهيرة وبين أغنيته “اختياراتي مدمرة حياتي”.

فيما يلي زيجات أحمد سعد وأبرز أزماته بعد الانفصال:



لبني بيومي:



تزوج الفنان أحمد من زوجته الأولى لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودى، منذ سنوات، ولكن هذا الزواج لم يستمر

حيث أعلنت لبنى سابقًا أنها تطلقت من أحمد ثلاث مرات، كان آخرها في 2011، شفويا فقط، "بعد اكتشافها لفيديو خيانه لها على موبايله.



ريم البارودي:



من ثم أعلن الفنان أحمد سعد عن إرتباطه بالفنانة ريم البارودي، وشهدت العلاقة بينهما أزمات عديدة قبل وبعد إعلان انفصالهما، ومنها ما تردد عن زواجهما سرا، ولكن ريم نفتها خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة".



وقال أحمد أكد أن زواجهما استمر 6 أيام فقط، وذلك خلال تصريحاته فى برنامج "شيخ الحارة".



سميه الخشاب:



وكانت الزوجة الثالثة فى حياة أحمد سعد من نصيب الفنانة سمية الخشاب حيث نشر على حسابه الشخصي بـ "إنستجرام"، "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي اولادي.



وقد أعلنت سمية في لقائها ببرنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة ،أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد مما أدى إلى تهتك الطحال وخضوعها لأستئصاله .