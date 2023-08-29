الفرصة الاخيرة لأصحاب المقاهي.. شروط ترخيص الشيشة قبل تطبيق الغرامة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط تراخيص الشيشة بالمقاهى خصوصا بعد أن اعطي قانون تراخيص المحال العامة الجديد مهلة لاصحاب المحال للترخيص فى ديسمبر المقبل وتأكيد الدكتور عطية الفيومى عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للجنة العليا لترخيص المحال الجديد السماح للمحال المرخصة بتناول وتقديم الشيشة على ان تكون مثبته فى ترخيص المحال.

رسوم ترخيص الشيشة بالمقاهي

وحدد قانون المحال العامة رسوما لترخيص الشيشة فى المقاهى والكافيهات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

نصت المادة "21" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

وحدد قانون المحال العامة، رسوما تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "22" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة".

غرامة 20 ألف جنيه

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

رسوم ترخيص الشيشة أو غيرها، لن يكون بالتساوي بين المناطق، حيث ستكون في المناطق الشعبية رسومها أقل من المناطق الراقية كالمهندسين والزمالك والعواصم والأماكن المتميزة، وفقا لمحمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، أن المناطق ستكون مقسمة 4 أقسام كالآتي:

1- رسوم ترخيص الشيشة في القرى تبدأ بـ600 جنيه إذا كانت مساحة المحل تصل إلى 15 مترًا، و800 جنيه إذا كانت مساحة المحل أكثر من 100 متر.

2- رسوم ترخيص الشيشة تتراوح ما بين 2000 إلى 8000 جنيه في المدن والأحياء.

3- الرسوم تتراوح ما بين 7000 إلى 10 آلاف جنيه في عواصم المحافظات.

4- تختلف قيمة الرسوم في الأماكن المتميزة لتتدرج اعتبارًا من 5000 و7000، وصولًا إلى 10 آلاف جنيه.

اشتراطات تقديم الشيشة في المحال العامة

1 -يسمح بتقديم الشيشة في المحال على أن يكون لديه ترخيص سار لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافيتريا.

٢ – أن يكون المحل بعيداً عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن (1000) ألف متر.

3 - ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على (50%) من إجمالي مساحة المحل.

4 – عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.

5-أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.

5- توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل و استخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف، والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.

6- وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق توضع بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار، ويتم التخلص من الفحم الذي تم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.

7 - تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون وفي حالة الارفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وتخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل .