حنين بنت الجيزة تحصد الميدالية الذهبية ببطولة العالم للخماسي بإنجلترا

حصدت الطالبة حنين رمضان سمير، ابنة مدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز الثانوية للبنات بالصف الأول الثانوى بإدارة العمرانية من ذوى الهمم، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، المركز الأول على مستوى العالم فى الخماسىي الحديث وحصلت على الميدالية الذهبية ورفعت علم مصر بدولة انجلترا متخطية بذلك ٧٩ دولة مشاركة فى البطولة.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يوجهان بالتشجيع الدائم والمستمر على رعاية ودمج ذوي الهمم والاهتمام بهم، فى المجتمع ومشاركتهم فى كافة الأنشطة والفعاليات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، بأجمل وأرق التهانى والتبريكات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الداعم والمشجع لأبناء تعليم الجيزة ولإدارة العمرانية التعليمية بقيادة وائل عبد الله حلاوة وكيل الإدارة، وحسين عبد الحليم منصور مدير إدارة المدرسة، وجميع القائمين على تدريب الطالبة ووصولها للعالمية متمنين لها ولجميع أبناء الجيزة النجاح والتميز.

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