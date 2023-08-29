قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن أوكرانيا تحتاج إلى إنشاء حكومة بديلة لإنقاذ البلاد.

وأضاف سوسكين: "يجب إنشاء مركز آخر في أوكرانيا على الفور لإنقاذ الدولة… سيتم تدمير نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.. يجب أن يتوقف قبل فوات الأوان".

وأوضح أن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبدأ قريبا في فقدان شعبيته في واشنطن بسبب فضائح الفساد العديدة المرتبطة بابنه هانتر… هذا سيوجه ضربة لبرنامج المساعدات الأمريكي لأوكرانيا لمواصلة القتال”.

وقال سوسكين: "كل شيء سينتهي قريبا… لن تكون هناك حزم مساعدات".