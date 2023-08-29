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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

ابرز إطلالات زوجة
ابرز إطلالات زوجة احمد سعد خلال حملها

أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، انفصالها عن الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستوري.

 

أبرز إطلالات زوجة أحمد سعد خلال حملها

 

 

وشاركت علياء بسيوني، مجموعة من الضور التي تظهر حملها ، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

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كما كانت تكشف صور علياء بسيوني عن أناقتها وجاذبيتها، فكانت غالبا ما تعتمد على الفساتين التي تبرز من حملها، وتتناسب مع لون بشرتها.

 

بالإضافة إلى أن علياء بسيوني تختار تسريحات شعرها التي غالبا ما تعتمد الشعر الكيرلي، أو المفرود، وتتركه منسدلا عبر كتفيها وظهرها، وتختار مكياجا ناعما يتناسب مع ملامحها.

 

علياء بسيوني زوجة احمد سعد خلال حملها
علياء بسيوني زوجة احمد سعد خلال حملها
علياء بسيوني زوجة احمد سعد خلال حملها
علياء بسيوني زوجة احمد سعد خلال حملها
علياء بسيوني أحمد سعد زوجة احمد سعد اطلالات زوجة أحمد سعد إطلالات زوجة أحمد سعد خلال حملها

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