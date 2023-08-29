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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

رشا مهدي
رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي خلال مهرجان القاهرة للداراما، وقد شاركت متابعيها عبر حشابها الرشمي على إنستجرام مجموعة من الصور، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر فستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

 

واختارت رشا مهدي، فستان، باللون الأزرق من خامة الكريب، وبتصميم الصدر على شكل قلب، ومزود بذيل وفتحة أمامية تكشف عن قدميها.

 

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وكان فستان رشا مهدي من تصميم نور فتح الله، ووصل سعر الفستان إلى 23 ألف جنيه.

 

وتركت رشا مهدي شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

 

ولم تتكلف رشا مهدي في وضع المكياج، فقد اختارت الكحل الاسود، والماسكرا، مع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

 

واختارت رشا مهدى بعض الإكسسورات الناعمة، فقد اختارت قرطسن ناعكين باللون الفضي مع حقيبة ناعمة باللون الفضي الامع، وحذاء بنفس اللون.

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا رشا مهدي الفنانة رشا مهدي فستان رشا مهدي مهرجان القاهرة للدرما

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