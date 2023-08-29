بطلة سباحة بسن الـ 80 تحقق المركز السابع ببطولة العالم باليابان

العمر مجرد رقم..

أكدت نجوى غراب، بطلة السباحة في سن الـ 80، أنا أعشق السياحة، منذ إن كان عمري 4 سنوات، وأنا الآن لدي 80 عاما، مشيرة إلى أن والدي كان بطلا رياضيا في الفروسية، وكان داعما لي في السباحة.

وقالت نجوى غراب، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن أول بطولة عالم دخلتها في عمر 67 عاما، وكان لدي هدف وحلم منذ الصغر وهو المشاركة في بطولات عالمية، وتمثيل بلدي.

وتابعت بطلة السباحة في سن الـ 80، أن أولادي قبل المشاركة في بطولة العالم للسباحة كانوا رافضين أن أذهب، ولكنه كان لدي إصرار للمشاركة، ونجحت في تحقيق مركز متقدم.

نظام غذائي خاص

وأشارت نجوى غراب إلى أنها قامت بالاستعداد لمدة عام كامل قبل المشاركة في بطولة العالم باليابان، وحصلت على نظام غذائي خاص.