عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يؤثر انضمام مصر لمجموعة بريكس على سوق السيارات؟.. خالد سعد يرد

سيارات
سيارات

أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن بوجود مصر داخلة الكتلة الاقتصادية" البريكس" وتعتبر من أقوي الكتل الاقتصادية على مستوي العالم له تأثير إيجابي على السيارات، مضيفا أن المشكلة لدى مصر أن التعاملات تتم بالعملات الأجنبية وترتبط مصر بالدولار في التعاملات في قطاع السيارات.

 

وقال سعد خلال مداخله هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية اي تي سي تقديم الإعلامية أنجي أنور أنه عندما يقل الضغط على العملة سوف تقل أسعار السيارات بشكل كبير و تتواجد بأنواع مختلقة ومتعددة.

سوف يتم التعامل بعملة موحدة او محلية بعد انضمام مصر لأقوي الكتل الأقتصادية "البريكس"

واستطرد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن التعامل في مصر سوف يكون بعملة محددة أو عملات محلية ناصحا بوجود منتج محلى تستطيع مصر أن تنتج السلع وبناء عليه تتبادل سلع مختلفة مع هذه الدول.

مصر البريكس أقوي الكتل الاقتصادية السيارات رابطة مصنعي السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

ترشيحاتنا

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

تأجيل خامس لضوابط الحدود.. الاقتصاد البريطاني في أزمة بسبب عواقب بريكست

مواعيد المباريات الودية .. تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا

صاحب النادي.. وكيل كولر يكشف مدى سعادته في الأهلي

بسبب واقعة تلاوة القرآن على أنغام العود.. بسمة وهبة تبكي بالدموع |شاهد

الرئيس الجزائري يطرح مبادرة من 6 محاور لحل الأزمة في النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ