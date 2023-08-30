هل يؤثر انضمام مصر لمجموعة بريكس على سوق السيارات؟.. خالد سعد يرد

أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن بوجود مصر داخلة الكتلة الاقتصادية" البريكس" وتعتبر من أقوي الكتل الاقتصادية على مستوي العالم له تأثير إيجابي على السيارات، مضيفا أن المشكلة لدى مصر أن التعاملات تتم بالعملات الأجنبية وترتبط مصر بالدولار في التعاملات في قطاع السيارات.

وقال سعد خلال مداخله هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية اي تي سي تقديم الإعلامية أنجي أنور أنه عندما يقل الضغط على العملة سوف تقل أسعار السيارات بشكل كبير و تتواجد بأنواع مختلقة ومتعددة.

سوف يتم التعامل بعملة موحدة او محلية بعد انضمام مصر لأقوي الكتل الأقتصادية "البريكس"

واستطرد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن التعامل في مصر سوف يكون بعملة محددة أو عملات محلية ناصحا بوجود منتج محلى تستطيع مصر أن تنتج السلع وبناء عليه تتبادل سلع مختلفة مع هذه الدول.