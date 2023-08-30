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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مولتن كيك بطريقة سهلة.. صور

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل مولتن كيك..


مولتن كيك بطريقة سهلة موضحة بالصور..

 

المقادير

200 غرام من الشوكولاته الداكنة
180 غرام من الزبدة
150 غ من السكر
4 بيضات
40 غرام من الدقيق
كاكاو بودرة 
قليل من الشكولاتة البيضاء لطعم مميز (يمكن الأستغناء عنها)

الطريقة

تذوب الزبدة مع الشوكولا في قدر ذو قاع سميك او علي حمام مائي حتي لا تحترق الشكولاتة  وبمجرد الحصول على خليط متجانس يضاف فورا السكر، يحرك جيدا.

ثم يضاف البيض واحدة ويراعي  مزج كلبيضة قبل أضافة الاخري ، وأخيرا يضاف الدقيق  المنخول وتخفق .

ندهن القوالب  بالزيت ثم نضع القليل من الكاكاو  ويصب الخليط
، إذا أردنا طعم مميز  يمكننا  وضع قطعة شكولاتة بيضاء  في  المنتصف .
نضع القوالب  في الثلاجة لنصف'ساعة، ثم تدخل الفرن  ويخبز على حرارة 180 درجة ل16/18 دقائق اعتمادا على الفرن. على سبيل المثال  وجدت الوقت المثالي عندي 17 دقيقة
، وللتأكد نختار  واحدة ونفتحها لنختبر النضج ..ونسجل الوقت الذي استغرقتة في النضج حتي لا نطر لفتح احداها مرة اخري للتأكد اثناء الخبز 
وتخرج القوالب عند النضج وتقلب  على طبق وتقدم وهي  لا تزال ساخنة.
هذه الحلوى التي يجب أن تؤكل طازجة من الفرن لأنه إذاقدمت  بعد ذلك ببضع ساعات سوف تتجمد الشكولا السائلة في قلبها ..وتفقد الابع المميز لها .

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الشوكولاتة الداكنة الشكولاتة طريقة عمل مولتن كيك شكولاته

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