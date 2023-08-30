الخضري: الأهلي مرشح لحصد السوبر الإفريقي..والمناخ في الزمالك لا يساعد على النجاح

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لديه كل الحق في اختيار اللاعبين الذين يمثلون القوام الخاص بالمنتخب، مشيرا إلى أن أي مدرب له الحق في الاختيار، ولا يريد الخسارة مثلما حدث مع مدربين سابقين، مثل ايهاب جلال الذي تعرض للإقالة عقب الخسارة في مباراة ودية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان من الممكن ترك بعض اللاعبين في الأهلي، وفيتوريا أصر على ضم عبدالمنعم وهاني لصفوف المنتخب خلال المباراتين أمام اثيوبيا وتونس".

وأضاف: "أي مدرب أجنبي يعمل باحترافية من أجل تحقيق المكاسب بعيدا عن العواطف، كل مدرب يعمل من أجل مصلحته الشخصية، ومصر تعاني من أزمات كثيرة في مراكز معينة منها الظهير الأيمن، ومحمد هاني في مستوى طيب للغاية خلال الفترة الحالية".

وواصل: "بالتأكيد أي لاعب سيشعر بسعادة بالغة بالانضمام لمنتخب مصر وتمسك الجهاز الفني بوجوده".

وأكمل: "بالورقة والقلم من الصعب أن نكمل الدوري بشكله الطبيعي هذا الموسم، لابد من وجود حلول في موسم غير عادي".

وزاد: "الأهلي مرشح بقوة لحصد لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري".

وأكد: "المناخ في الزمالك حاليا لا يساعد على النجاح وبيراميدز سيكون منافس الأهلي في الموسم الجديد، الموقف صعب للغاية داخل القلعة البيضاء".

وأتم: "هناك معلومات لدي حول وجود نية قوية لانهاء أزمة المنع من القيد، ويجب على الاندية الاعتماد على الناشئين، وسبق وتعرض الزمالك لأزمة كبيرة وقام بتصعيد لاعبين وظهروا بمستوى طيب".