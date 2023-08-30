حاول الاعتداء على المسئول المالي.. إجراء عاجل من سموحة ضد أجايي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة كواليس ما حدث من جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في مقر نادي سموحة اليوم.

قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لجونيور أجاي حصل على كافة مستحقاته مع سموحة، ولم نتأخر عنه في أي شيء وقلنا له إحنا عايزينك تخف، بقاله سنة معانا مش بيلعب".

فرج عامر: أجاي حاول الاعتداء على المسئول المالي بالنادي وحررنا محضرًا

وأضاف: "هو كان عايز ياخد مستحقاته عن الموسم الجديد ومفيش حد من اللاعيبة حصل على أي مستحقات من الموسم الجديد".

وواصل: "لما المسئول المالي قاله انت واخد كل مستحقاتك جاتله حالة هياج وحاول يعتدي عليه، والناس استغربت منه".

واختتم: "عملنا محضر والناس شهدت على ما حدث منه وكسر الازاز ومش عارفين هيحصل ايه الفترة المقبلة".