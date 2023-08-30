تنفيذ حملة تموينية بأسواق مدينة العريش

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ الحملة التموينية اليومية بمشاركة من الاجهزه الرقابية بالمديرية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين.

وذلك لتفقد الحالة التموينية والمرور علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمدينة العريش.

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين، أن الحملة فى إطار جهود المديرية بتكثيف الحملات التموينيه على مستوى المحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين وضبط الحالة التموينية ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء

10محاضر مختلفة:

وقد اسفرت جهود الحملة بمدينة العريش قامت اليوم أسفرت جهود الحملة عن تحرير 10محاضر مختلفة ،منها عدد ٢ محضر سلع غذائيه منتهية الصلاحية ، وعدد ١ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن.

بالإضافة إلى تحرير عدد ٨ محضر عدم اعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.