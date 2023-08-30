تعليق الدراسة الحضورية في منشآت تدريبية بالسعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية ، في أبها، و خميس مشيط، أحد رفيدة، رجال ألمع، محايل، الحريضة، النماص، تنومة، بلقرن، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، الفرشة.

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.



وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة التدريب الإلكتروني".

كان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات ومدن المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.