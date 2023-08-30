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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحياة مليئة بالمفاجآت.. حلا شيحة توجه رسالة عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت حلا شيحة: “الحياة مليئة بالمفاجآت ”. 

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

وقد شاركت الفنانة حلا شيحة خلال الأعوام الماضية- بعد 13 عاما من اعتزالها- في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 

فيلم "مش أنا"

كما جاءت قصة فيلم "مش أنا" تدور حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالي الأحداث.

الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها قصة فيلم مش انا موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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