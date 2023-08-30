إصابة شقيقين في حادث تصادم بالشرقية

أصيب شقيقين بسحجات وكدمات بالجسم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق تل القاضي- ديرب نجم وتم نقل المصابين إلي مستشفي ديرب نجم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال كلا من "صادق ع ع " 43 سنة مقيم بهنيا دائرة مركز ديرب نجم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وشقيقة "عصام ع ع" 32 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق تل القاضي- ديرب نجموتم نقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.