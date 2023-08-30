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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسماعيلية تعلن عن بدء التقديم في التدريب على 3 مهن

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجاني  للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والحياكة ، وصيانة التبريد والتكييف ، وصيانة المحمول ، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ،بمركز التدريب المهنى بمدينة المستقبل التابع للمديرية .     

  كذلك توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص للشباب على مهن افراد أمن وحراسة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين لتأهيلهم وإعدادهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، وكذلك توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.

وأعلن محمد طلعت مدير المديرية العمل بالإسماعيلية ، ببدء  تلقى الطلبات للراغبين في الحصول على الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة للشباب من الجنسين ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، منوهاً إلى الأوراق المطلوبة للتقديم وهى صورة المؤهل الدراسى وصورة من بطاقة الرقم القومى ، وسيحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص ، ويبدأ التدريب فور إكتمال العدد المطلوب لكل دورة. 

وأشار الي أن التقديم بمقر مركز التدريب المهنى وعنوانه: خلف سوق الجملة بجوار المعهد الدينى ( مساكن مبارك ) ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين حيث تم توفير عدد من فرص العمل على مهن افراد امن وحراسة، والتقديم بمقر المديرية وموضحاً المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الفرص وهى أصل الموقف من التجنيد ، وأصل المؤهل الدراسى ، وشهادة ميلاد كمبيوتر، واستمارة تأمينات ،وشهاده قيد "كعب عمل" ، وعدد 8 صور شخصية ، وصورة من بطاقة الرقم القومى ، يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للحد من معدلات البطالة ورؤية مصر 2030 .

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