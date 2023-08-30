ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين القنايات برئاسة بدوي عراقي مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر اثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات.

كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم ١٨٤٩ جنح قسم شرطة القنايات ضد. ي. ا. ع المديرة المسؤلة لمخبز بلدى لتجميعها ١٥ شيكارة دقيق بلدى ٨٧.٥% لبيعها بالسوق السوداء باجمالي كمية قدرها ٧٥٠ كجم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.