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ديني

مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم بجامعة الدول العربية ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية على جميع الأصعدة، مشددا على أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستعرض مفتي الجمهورية مجهودات دار الإفتاء المصرية، في مواجهة التطرف والإرهاب، ودورها في توضيح صحيح الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة. 

كذلك أوضح مفتي الجمهورية للسفير عبد العزيز المطر، منظومة العمل داخل الدار التي تشمل إدارات ومراكز بحثية تواكب تطورات العصر.

وأشار فضيلة المفتي خلال اللقاء إلى أن منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتوى التي تراعي السياق المجتمعي  وتحقق الاستقرار وتجمع ولا تفرق.

من جانبه، أثنى السفير عبد العزيز المطر، على مجهودات فضيلة المفتي ودار الإفتاء والدور الذي تقوم به الدار من أجل مواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة خاصة وفريدة من نوعها تحمل طابعًا تاريخيًّا، وأن مصر والسعودية من الدول التي تلعب دورًا مهمًّا في استقرار منطقتيهما لنشر الوسطية والاعتدال.

مفتى الجمهورية مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم بجامعة الدول العربية مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية مندوب السعودية الدائم بجامعة الدول

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