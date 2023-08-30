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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتتبع التقدم في برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. مايا مرسي تزور البحيرة

صدى البلد

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم بالدكتورة  نهال بلبع القائمة بأعمال محافظ البحيرة وذلك خلال الزيارة الى قامت بها رئيسة المجلس للمحافظة  بهدف متابعة التقدم المحرز فى برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي ينفذها المجلس فى قرى محافظات حياة كريمة.
     

حيث توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والإمتنان  إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة المصرية والداعمة لها  في كافة المجالات والمساندة لوصولها لكافة المواقع القيادية وإعتبار تمكينها واجب وطني ، معبرة ايضاً عن خالص شكرها للدكتورة نهال بلبع على دعمها وتعاونها الدائم مع المجلس وفرعه بالمحافظة وتذليل كافة العقبات أمامه لدعم وتمكين المرأة،  كما توجهت بخالص الشكر والتقدير الى   الوزيرات والوزاراء الداعمين والمساندين  لملف تمكين المرأة . 
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بمبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتى قللت نسبة الوصول إلى المرحلة الثالثة والرابعة من سرطان الثدي، ، كما أثنت على الجهود الحثيثة التى تقوم بها محافظة البحيرة فى ملف مواجهة  زواج القاصرات والتسرب من التعليم.
وناشدت الدكتورة مايا مرسي سيدات البحيرة بالعمل على نشر التوعية فى إطار حملة "بلدى أمانة " التي ينفذها المجلس بمختلف المحافظات للتصدى للشائعات، وذلك إيماناً بأهمية دور المرأة المصرية فى الحفاظ على الوطن.


من جانبها ثمنت الدكتورة نهال بلبع القائمة بأعمال محافظ البحيرة الإنجازات التي تمت داخل المحافظة الخاصة بتمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن كافة الجهود تتجه لتحقيق تكافؤ الفرص فى تولي المناصب القيادية، مشيدة بالدور الذى يقوم به  المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور المرأة المصرية على المستوى المحلى والدولى وتحقيق رؤية مصر 2030 ، والتأكيد على دورها المحورى في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.


كما قامت الدكتورة مايا مرسي ترافقها الدكتورة نهال بلبع وقيادات المحافظة  بجولة تفقدية لمعهد أورام دمنهور وعيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث عبرت عن سعادتها وفخرها  بالنجاح الذي تحققه مبادرة الكشف المبكرعن سرطان الثدى .


كما قامت بجولة تفقدية لمطبخ المصرية  بالمحافظة الذي تم إعداده للعمل على رفع كفاءة السيدات وتدريبهن على إعداد الولائم.

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