سياحة عجمان تُطلق النسخة الثالثة من معرض الطوابع والعملات

تحت رعاية عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات 2023، والذي سيقام في السوق الصيني بعجمان لمدة خمسة أيام، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 سبتمبر 2023.

يشارك في المعرض عدد كبير من التجار والعارضين وهواة جمع العملات والطوابع من خارج الدولة وداخلها. ويتيح المعرض الفرصة للعارضين لعروض مقتنياتهم النادرة من العملات والطوابع البريدية المتميزة التي تروي تاريخ إمارة عجمان والمنطقة على امتداد العقود الماضية.

يتميز المعرض ببرنامجه الحافل الذي يضم العديد من ورش العمل والمحاضرات إضافة الى مزاد خاص بالطوابع والعملات، ويشهد الحدث كذلك اختيار افضل المقتنيات المعروضة من جانب لجنة تحكيم خاصة.

وبالتزامن مع المعرض، تقام مسابقة تصميم أجمل بطاقة بريدية خاصة بمعالم إمارة عجمان حيث يقوم المشاركون بتصميم بطاقات بريدية تعبّر عن ابرز معالم الامارة للفوز بجوائز قيّمة، وآخر موعد لتلقي المشاركات هو 8 سبتمبر 2023. وسيتم الاعلان عن الفائزين بتاريخ 10 سبتمبر 2023.

وعن المعرض قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن الدورة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات توفر للزوار والهواة فرصة الاطلاع على مجموعات نادرة من العملات والطوابع البريدية التي تشكل جزءا من تاريخ امارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن هذا المعرض يأتي في اطار حرص دائرة التنمية السياحية على حماية التراث الوطني والحفاظ على الهوية التراثية الإماراتية، وترسيخ مكانة إمارة عجمان في تنظيم واستضافة المعارض البارزة التي تحظى بإقبال جماهيري كبير من داخل الدولة وخارجها على مدار العام.

يُذكر أن المعرض سيفتح أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر في السوق الصيني بعجمان - البوابة H، ما عدا يوم الجمعة حيث يفتح من الساعة 4 عصراً وحتى العاشرة مساء.

النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات

النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات

النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات

النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات