بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ما يعتقد أنه كائن فضائي رمادي اللون، طويل الأطراف، يبلغ طوله حوالي 4 أقدام وتم رصده من قبل المواطنين أثناء نزهة بالقرب من نهر بيلكومايو في بوليفيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "الديلي ستار" البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، فقد أصيب المتفرجون بحالة من الصدمة إثر رؤيتهم ما يعتقد أنه "كائن فضائي".



ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الكائن الذي ظهر بالزي الفضائي المتعارف عليه بين الناس بدأ من جانبه في التحديق في المتفرجين.

وأشار التقرير إلى أن الأمر الأكثر غرابة أنه لم يبد أن هناك انعكاسا للكائن الفضائي في الماء.

كائن فضائي



وبين التقرير أن كبار خبراء الأجسام الطائرة المجهولة في البلاد يتناقشون الآن حول صحة الصورة التي انتشرت على الإنترنت لـ "الكائن الفضائي".



من جانبه، علق عالم طب العيون خافيير كارلوس كورديرو، قائلا: "يبدو وكأنه كائن شفاف بأطراف طويلة، وهو نموذجي للكائن الرمادي، لكن يجب علينا أن نحدد مدى صحة ذلك، هل حقيقية أم صورة تم التلاعب بها".



وفي مايو 1978، ادعى مئات الأشخاص حول الحدود البوليفية الأرجنتينية أنهم شاهدوا سفينة فضاء تسقط في ميكويا.

