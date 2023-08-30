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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صور مذهلة لكائن فضائي حقيقي يشبه النساء.. شاهد

صور مذهلة لكائن فضائي
صور مذهلة لكائن فضائي حقيقي يشبه النساء.. شاهد!

قال ممثل وساحر استعراضي أجنبي إن لديه صورة لكائن فضائي حقيقي متعرج بأجزاء نسائية "بارزة"، تم التقاطها في قبو مبنى مهجور خلال لقاء في عام 2004. 

الطابق السلفي

 

وأشار إلى أن الكائن الفضائي المتعرج تم رصده في الطابق السفلي من مبنى مهجور. وقد أصيب أحد حراس الأمن بالفزع عند مواجهته عام 2004 في نيوفو ليون بالمكسيك عندما قيل إنه تم رصد أجسام غريبة في السماء في الشهر الماضي. وفقًا لموقع ديلي ستار.

صور حقيقية

وشارك شخصً قد ادعى أنه اختطف من قبل كائنات فضائية في عام 1985 - الصور مع صديقه (الممثل) وهو مقتنع بأنها "حقيقية".

وقد شارك الممثل والساحر الاستعراضي هذه الصور عبر الإنترنت معلقًا " قال صديقي إن هذه الصورة ربما تكون حقيقية. إنها أيضًا للكائنات التي رآها وشاهدها وكان معها" 

وأضاف "يقال إن الصورة التقطها حارس أمن في الطابق السفلي من مبنى مهجور في نويفو ليون.

قطعة من جسم غامض

وادعى الساحر الاستعراضي (76 عاما) أنه كان يحمل في يده قطعة من جسم غامض منذ ما يقرب من 50 عاما، قائلًا "لقد عُرضت عليّ قطعة وطُلب مني أن أحملها وأصف ما شعرت به. لقد كانت معدنية وناعمة وشبيهة باللؤلؤ ولها "جلد" عاكس لقوس قزح.

"عندما حملتها شعرت بالاهتزازات. وشعرت أنها تتنفس... كما لو كانت على قيد الحياة. "

كائن فضائي حقيقي نيوفو ليون المكسيك عام 2004 كائن فضائي

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