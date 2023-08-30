تنفيذ خط طرد مياه عزبة خليل العزازي بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ خط طرد عزبة خليل العزازي بمركز الزقازيق بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية ، وممثلين عن إدارتي الحماية المدنية والمرور ومكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وجه المحافظ مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بإعداد حصر للمباني الإدارية والمقار التابعة لكل جهة بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة ، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية لها حفاظاً على أرواح العاملين بها والمترددين عليها ، وكذلك تكثيف الندوات التثقيفية للعاملين بحجم الإنجازات التي تقوم بها كل جهة والدور الذي تقوم به الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة حياه المواطنين ، قائلاً أن حجم الإستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدميه والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى 60 مليار جنيه ونعمل جاهدين للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وخلال الإجتماع قدم محافظ الشرقية التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء الشرقية بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام مقدماً لهم الدعوة لأداء صلاه الجمعة القادمة والتي سيتم نقلها على الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق ، بحضور الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية داعياً المولي عز وجل ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

أشار محافظ الشرقية إلى أن شهر سبتمبر القادم سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة ، قائلاً انه سيتم توجيه الدعوة لدولة رئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء المعنيين لمشاركة أبناء الشرقية احتفالاتهم بعيدهم القومي.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية لإضفاء لمسه جمالية وحضارية عليها وكذلك الاهتمام بتجميل واجهات دواوين المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة ولتظهر المحافظة بالشكل التذي يليق بعراقتها واصالتها.