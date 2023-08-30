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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سطلانه ومخصماك في المقدمة وأحمد سعد يقتنص المركز الثالث

أحمد سعد
أحمد سعد

مع قرب انتهاء فصل الصيف،  أعلنت منصة Spotify عن أغاني الصيف الأكثر استماعًا  في صيف 2023.  وفي صدارة قائمة الأغاني الأكثر نجاحاً في مصر أغنية "سطلانة" لعبد الباسط حمودة و علي ربيع و حمدي باتشان و حسن الخلعي و محمود الليثي و أوس أوس، وفي المركز الثاني حلت أغنية "مخاصماك" بإيقاعاتها الراقصة، بينما جاءت  أغنية أحمد سعد "اختياراتي (من فيلم مستر إكس)" في المركز الثالث.


القائمة الكاملة لأغاني صيف 2023 الأكثر استماعًا في مصر :  


"سطلانة" - عبد الباسط حمودة و علي ربيع و حمدي باتشان و حسن الخلعي و محمود الليثي و أوس أوس 


"مخاصماك" - نوال


"اختياراتي (من فيلم مستر إكس)" - أحمد سعد


"قالوا عليكي" - محمد سعيد


"يمكن خير" - رامي صبري


"Come Baby Come"محمد رمضان و  

Skales


"مسا مني ليكوا" -عصام صاصا


"نص صيته مني (احنا أصحاب بلدنا)" 


"بالراحة يا شيخة" - بهاء سلطان


"البخت" - ويجز

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إما أغاني الصيف الأكثر استماعًا على Spotify عالميًا: 


“Ella Baila Sola” -لـ  Eslabon Armadoو  Peso Pluma
 

“WHERE SHE GOES”-لـ  Bad Bunny
Seven”- بالاشتراك مع “Latto  لـ Jung Kookو  Latto
 

“Cruel Summer”- لـ  Taylor Swift
“La Bebe - Remix”- لـ  Yng Lvcasو  Peso Pluma
 

“un x100to”- لـ  Grupo Fronteraو Bad Bunny
 

“Flowers”- لـ  Miley Cyrus
 

“Daylight”- لـ   David Kushner
 

“Sprinter”- لـ  Daveو Central Cee
 

“As It Was”- لـ  Harry Styles
 

 

أغنية مخاصماك أغنية سطلانة أحمد سعد بهاء سلطان أوس أوس حمدي باتشان رامي صبري عبد الباسط حمودة

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