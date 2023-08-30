سطلانه ومخصماك في المقدمة وأحمد سعد يقتنص المركز الثالث

مع قرب انتهاء فصل الصيف، أعلنت منصة Spotify عن أغاني الصيف الأكثر استماعًا في صيف 2023. وفي صدارة قائمة الأغاني الأكثر نجاحاً في مصر أغنية "سطلانة" لعبد الباسط حمودة و علي ربيع و حمدي باتشان و حسن الخلعي و محمود الليثي و أوس أوس، وفي المركز الثاني حلت أغنية "مخاصماك" بإيقاعاتها الراقصة، بينما جاءت أغنية أحمد سعد "اختياراتي (من فيلم مستر إكس)" في المركز الثالث.



القائمة الكاملة لأغاني صيف 2023 الأكثر استماعًا في مصر :



"سطلانة" - عبد الباسط حمودة و علي ربيع و حمدي باتشان و حسن الخلعي و محمود الليثي و أوس أوس



"مخاصماك" - نوال



"اختياراتي (من فيلم مستر إكس)" - أحمد سعد



"قالوا عليكي" - محمد سعيد



"يمكن خير" - رامي صبري



"Come Baby Come"محمد رمضان و

Skales



"مسا مني ليكوا" -عصام صاصا



"نص صيته مني (احنا أصحاب بلدنا)"



"بالراحة يا شيخة" - بهاء سلطان



"البخت" - ويجز

إما أغاني الصيف الأكثر استماعًا على Spotify عالميًا:



“Ella Baila Sola” -لـ Eslabon Armadoو Peso Pluma



“WHERE SHE GOES”-لـ Bad Bunny

Seven”- بالاشتراك مع “Latto لـ Jung Kookو Latto



“Cruel Summer”- لـ Taylor Swift

“La Bebe - Remix”- لـ Yng Lvcasو Peso Pluma



“un x100to”- لـ Grupo Fronteraو Bad Bunny



“Flowers”- لـ Miley Cyrus



“Daylight”- لـ David Kushner



“Sprinter”- لـ Daveو Central Cee



“As It Was”- لـ Harry Styles

