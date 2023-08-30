النشرة الدينية .. 10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي .. دعاء السجود كلمات مأثورة عن النبي الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 03:53 م 8/30/2023 3:53:10 PM طباعة شارك إيمان طلعت نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية. دعاء السجود.. كلمات مأثورة عن النبي رددها في صلاتك شيخ الأزهر يوافق على مشروع البرنامج الصيفي لتنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدينالبحوث الإسلامية: انطلاق قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء فرصة ذهبية لدخول الجنة بغير حساب.. علي جمعة يوضحها نقيب القراء: سنقدم بلاغا للنائب العام ضد من لحن القرآن كلمات كان يقولها النبي عند النوم والاستيقاظ.. لها من فضل عظيم هل تُقبل قراءة القرآن وأنا أضع رجل على رجل؟.. الإفتاء تجيب 10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي.. اعرفها عمل يغفر كل ذنوبك ويعطيك حسنات .. اغتنمه4 أذكار وصلاة واحدة تجعلك تعيش فى أمان ومعية الله .. داوم عليهم كل يوم طباعة شارك