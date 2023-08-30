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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. 10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي .. دعاء السجود كلمات مأثورة عن النبي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

 

دعاء السجود.. كلمات مأثورة عن النبي رددها في صلاتك

 

شيخ الأزهر يوافق على مشروع البرنامج الصيفي لتنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدين


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