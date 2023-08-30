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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يوافق على مشروع البرنامج الصيفي لتنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدين

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر ومستشارة شيخ الأزهر

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مشروع البرنامج الصيفي لتنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدين، الذي تقدَّم به مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب إلى فضيلته.


وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، المشرف العام على البرنامج الصيفي، إن البرنامج يأتي انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بالاهتمام بالطلاب الوافدين، ورعايتهم، وانتهاج السُّبُل التي من شأنها تنميتُهم علميًّا وثقافيًّا، وكذلك من مسئولية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن إعداد البرامج التي تُحقق رسالة الأزهر الشَّريف في تطوير منظومة تعليم الطُّلاب الوافدين، والارتقاء بمستواهم العلمي.

 

وأضافت مستشار شيخ الأزهر أن البرنامج يعمل على تحسين المستوى العلمي للطلاب الوافدين، واستثمار الإجازة الصيفية فيما ينفعهم ويفيدهم، وصونهم عن الانشغال بالمُلْهِيَاتِ المُضِرَّة نتيجة الفراغ الطويل بين امتحانات نهاية العام وبدء العام الدراسي الجديد.


وتقدمت د. نهلة الصعيدي بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لموافقته على البرنامج، التي تأتي في ظل دعم فضيلته اللامحدود لمنظومة الوافدين بالأزهر الشريف.

 

وصرَّحت مستشار شيخ الأزهر بأنه تم عقد اجتماع تحضيري، في مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لبحث الإجراءات التنفيذية للبرنامج، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي واللواء أسامة ياسين، نائبي رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر.


ونوهت د. نهلة الصعيدي بأنه سيتم في القريب العاجل إعلان الإجراءات التفصيلية لتنفيذ البرنامج، الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالشراكة مع الجهات ذات الصِّلة داخل مؤسسة الأزهر، ومنها: جامعة الأزهر، ومدينة البعوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

مشروع البرنامج الصيفي لتنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدين شيخ الأزهر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين

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