شهاب الدين حجازي.. أديب مصري عاش في العصر المملوكي فمن هو؟

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الأديب المصري أبو الطيب شهاب الدين أحمد بن علي الحجازي ولد في مثل هذا اليوم، 30 أغسطس عام 1388م. عاش شهاب الدين في القرن الخامس عشر الميلادي / القرن التاسع الهجري، في فترة الحكم المملوكي. سنلقي نظرة على حياته في الفقرات التالية.

شهاب الدين حجازي

يُعرف أبو الطيب بأسماء "أبو الطيب" أو "أبو العباس" شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن الحسن، ويُقال أيضًا إنه بن إبراهيم الحجازي، وكان من أصل أنصاري خزرجي سعدي عبادي. وُلد في القاهرة، وكان متقنًا لعدة فنون في المعرفة، ولكنه اشتهر في الأدب، حيث كان له نثر وشعر يتسمان بالتكلف وطلب التورية، وكان معظم قصائده من نوع الغزل وكان له أيضًا قصائد رثاء.

تلقى تعليمه من ابن حجر العسقلاني، ويُقال أنه استمع أيضًا إلى الكمال الدين الدميري وشرحه لسنن ابن ماجة، بالإضافة إلى آخرين. كان يرافق عددًا من العلماء مثل الولي زين الدين العراقي والشمس البرماوي، ولكن شهاب الدين اهتم بشكل أساسي بالأدب.



أهم أعماله

من أعماله الأدبية "اللمعة الشهابية من البروق الحجازية"، وهو ديوان شعر يحتوي على مجموعة من القصائد المطولة والموشحات والأزجال والمقاطيع والنثريات والحكايات. كما له أعمال أخرى مثل "كناس الحوارى في الحسان من الجوارى"، و"جنة الولدان في الحسان من الغلمان"، و"كتاب العروض"، و"قلائد النحور من جواهر البحور"، و"نزهة الألباب وروضة الآداب"، و"نديم الكاعب والحبيب الجابب"، و"مفاخرة بين السماء والأرض"، و"التذكرة: نحو سبعين جزءًا"، و"القواعد والمقامات من شرح المقامات"، و"أسنى الوسائل في ما حسن من المسائل"، و"نيل الرائد في النيل الزائد: وهو جدول لزيادات النيل بحسب الأزمان".

توفي شهاب الدين في 26 يناير 1474م، وغادر عالمنا.