عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. الكشف عن الدولة المتورطة في تفجير «نورد ستريم»

نورد ستريم
نورد ستريم

ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، نقلا عن تحقيقات صحفية متعددة، أن أوكرانيا أصبحت المشتبه به الرئيسي في تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق.

وأوضحت "لو فيجارو"، أنه "منذ شهر مارس، وبعد ما كشفت عنه صحيفة  نيويورك تايمز، وصحيفة دي تسايت، وسود دويتشه تسايتونج، أصبحت أوكرانيا المشتبه به الأول".

وزعمت أن التحقيق المشترك الذي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة ZDF” ومجلة دير شبيجل، والذي نُشر مؤخرًا، "يؤكد هذه الرواية".

بالإضافة إلى ذلك، فإن محققي مكتب المدعي العام الألماني "يكاد يكون من المؤكد أنهم أثبتوا مشاركة" السفينة “أندروميدا” في أعمال التخريب.

على وجه الخصوص، تم العثور على آثار مادة متفجرة على متن السفينة، والتي يمكن استخدامها تحت الماء.

وأوضحت "لو فيجارو" أنه تم العثور على شظاياها على الأنابيب المنفجرة لخط أنابيب الغاز.

وأشارت إلى أن استئجار اليخت تم دفعه من قبل وكالة السفر “Feeria Lwowa” من وارسو، والتي، وفقًا للسجل التجاري البولندي، تديرها ناتاليا.

وذكرت الصحيفة أن عضو الطاقم هو الأوكراني فاليري ك. من اللواء الميكانيكي 93 للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو في الأصل من منطقة دنيبروبتروفسك.

مسئول ألماني كبير يدعو لإصلاح خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"

دير شبيجل: تحقيق ألماني يفضح تورط أوكرانيا في تدمير خطوط غاز نورد ستريم

في 7 أبريل، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المحققين في ألمانيا عثروا على آثار متفجرات على سفينة أندروميدا.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، لم تكن “أندروميدا” هي السفينة الوحيدة  التي شاركت في أعمال التخريب.

أوكرانيا نورد ستريم الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

انفجار في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران

إلغاء الاتفاقيات الأمنية مع فرنسا ومغادرة قواتها.. 3 قرارات جديدة من النيجر

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سوريا في زيارة هامة.. ماذا يحدث؟

أول تعليق من الكرملين بشأن الاستيلاء على السلطة في الجابون

قلق بالغ.. بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن أحداث الجابون

الجابون| الجيش يعلن القبض على أعضاء الحكومة السابقة بتهمة الخيانة العظمى

شاهد| احتفالات المواطنين في الجابون بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو

عاجل| توقف حركة الملاحة الجوية في الجابون

ترشيحاتنا

الخارجية: نناشد الجالية المصرية في الجابون تجنب مناطق التوتر وتوخي الحذر

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

قرار عاجل ضد المتهم باختلاس أموال مجموعة أمريكانا

الدخول مجانا.. متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

بقوة شحن 44 وات و5G.. هواوي تكشف رسميًا عن Mate 60

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ