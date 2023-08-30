ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، نقلا عن تحقيقات صحفية متعددة، أن أوكرانيا أصبحت المشتبه به الرئيسي في تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق.

وأوضحت "لو فيجارو"، أنه "منذ شهر مارس، وبعد ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة دي تسايت، وسود دويتشه تسايتونج، أصبحت أوكرانيا المشتبه به الأول".

وزعمت أن التحقيق المشترك الذي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة ZDF” ومجلة دير شبيجل، والذي نُشر مؤخرًا، "يؤكد هذه الرواية".

بالإضافة إلى ذلك، فإن محققي مكتب المدعي العام الألماني "يكاد يكون من المؤكد أنهم أثبتوا مشاركة" السفينة “أندروميدا” في أعمال التخريب.

على وجه الخصوص، تم العثور على آثار مادة متفجرة على متن السفينة، والتي يمكن استخدامها تحت الماء.

وأوضحت "لو فيجارو" أنه تم العثور على شظاياها على الأنابيب المنفجرة لخط أنابيب الغاز.

وأشارت إلى أن استئجار اليخت تم دفعه من قبل وكالة السفر “Feeria Lwowa” من وارسو، والتي، وفقًا للسجل التجاري البولندي، تديرها ناتاليا.

وذكرت الصحيفة أن عضو الطاقم هو الأوكراني فاليري ك. من اللواء الميكانيكي 93 للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو في الأصل من منطقة دنيبروبتروفسك.

في 7 أبريل، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المحققين في ألمانيا عثروا على آثار متفجرات على سفينة أندروميدا.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، لم تكن “أندروميدا” هي السفينة الوحيدة التي شاركت في أعمال التخريب.