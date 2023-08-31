بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

أعلنت عائلة رئيس الجابون ، أن مصير علي بونجو غير معلوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري في العاصمة ليبرفيل.

انقلاب الجابون

كانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

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للمزيد حول انقلاب الجابون وماذا يحدث في العاصمة ليبرفيل على يد الجيش الجابوني عقب إعلان نتيجة انتخابات الجابون شاهد الفيديوجراف التالي: