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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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413 عرضا عالميا تقدم للمشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

عروض مسرح الشباب
عروض مسرح الشباب

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان في دورته الثامنة، من خلال المسابقات الثلاثة " مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، وعروض المونودراما، و العروض الكبرى ".


وقال المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان،  إنه تقدم للمسابقات الثلاث 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم، وقد خضع منهم 250 عرضًا للمشاهدة، ولم يخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط ، وجرى اختيار 152 عرضًا حيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة.

 
وأوضح رئيس المهرجان، أن القائمة القصيرة للعروض الكبرى ضمت 81 عرضًا، بينهم عرض " Hot Clown Sex"من أمريكا، وعرض " Uturunca" من الأرجنتين، وعرض " Pulgarcita#NiUnaMenos" من الأرجنتين، وعرض " Vay-Vay" من أرمانيا، وعرض " Disappearing" من بلغاريا، وعرض " Niko Nikoladze" من چورجيا، وعرض " APNEA" من إيطاليا، وعرض " الطوافة " من الأردن، وعرض " الخطة ب " من الجزائر، وعرض " رحل_Nomades " من الجمهورية التونسية ، وعرض " في انتظار فلاديمير " من العراق، وعرض " مسرحية الظل " من المملكة العربية السعودية.
 

وتابع : ومن جمهورية العراق عرض  " طقوس الحطب "، و" ملف 12  "،  أما من جمهورية مصر العربية عرض  " بنت القمر "، و " معرض الوحوش الزجاجية "، و" الأشجار تموت واقفة "،  و " حكم نهائي"،  ومن عمان عرض  " حكايات المحطات " ، وعرض " الأول من تشرين الأول " ، وعرض " أنين "،  ومن ليبيا عرض " صور في الذاكرة " ، وعرض " مشاهد لم تكتمل ". 


وعن مسابقة عروض المونودراما، قال رئيس المهرجان، إنه جرى اختيار 31 عرضًا مسرحيًا، بينهم عرض " Hey, Kitty!" من أرمانيا، وعرض " Medea" من كزاخستان، وعرض " Alacrán o La Ceremonia" من أسبانيا، وعرض " المثابرة " و " عندما يتنفس الشهدا " من العراق، ومن تونس عرض " شروق مريم "، و " البروف "، و " أنا مرا "، ومن مصر " رقصة وداع "، و " قبل الإفطار " و " المشهد الأخير " و الطريقة المضمونة للتخلص من البقع "، ومن ليبيا عرض " الوصيد ". 


أكد أن القائمة القصيرة لعروض مسرح الشارع والفضائيات المسرحية غير التقليدية، جرى اختيار 40 عرضًا مسرحيًا، ومنهم عرض " Suitcase حقيبة " من كندا، وعرض " Awthentic- declaration vo.3" من اليابان، وعرض " وجع" من فلسطين، وعرض " مكبث " من الإمارات العربية المتحدة، وعرض " المهرج " من تونس، وعرض " أششش " من العراق،  ومن مصر " أه كارميلا " و " ليلة القتلة " و " صباحين وحتة " و " حيث لا يراني أحد " و " سالب واحد " و معتدل بهدوء غاضب "، ومن فرنسا - سوريا عرض " اللاجئان" . 


جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 35 حتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مسرح الشباب

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شرم الشيخ عروض المسرح الشبابي مازن الغرباوي مهرجان

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