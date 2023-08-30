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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بالإعفاء الضريبي للمشروعات الصناعية تتماشى مع توصيات الحوار الوطني

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة، بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من كافة الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخص الذهبية، يعتبر أحد أهم مطالب الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين لجلسات توطين الصناعة بالحوار الوطني خلال الشهر الماضي.

 

ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية

وأضاف " السادات" فى بيان له اليوم، أن الحوار الوطني قبلة حياة لمختلف المجالات والقطاعات فى مصر كالصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد والصحة والاستثمار وغيرها، وهذا ما نلاحظه من استجابات الرئيس المتكررة وتوجيهاته للحكومة التي تأتي استجابة لتوصيات الحوار.

 

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار، حتي يتثني للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من تلك التسهيلات، بشكل يسهم فى دعم القطاع والنهوض بها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم .

 

وطالب السادات بضرورة وجود خطة ترويجية متكاملة تشمل كافة الإعفاءات والتسهيلات التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بما فيها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الرئيس الأخيرة.

الإعفاء الضريبي الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات الاستراتيجية

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