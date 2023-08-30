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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تفجر مفاجأة مدوية بشأن محاولات الغرب لاغتيال بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

زعم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “تسيء فهم” الروس إذا كانت تتوقع أن تؤدي العقوبات الاقتصادية وخسائر الخطوط الأمامية إلى تآكل الدعم للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال أوربان للصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، في مقابلة نشرت علي منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إن “تركيز السياسة الغربية ينصب على “كيفية توفير المزيد من الحرية للشعب”، بينما بالنسبة للروس الأولوية القصوى هي الوحدة الوطنية.

واضاف: “هذا يخلق نوعا من النهج العسكري من قبل روسيا... دائما على الأمن والسلامة والمنطقة العازلة والنهج الجيوسياسية، بحجة أن هذا الموقف «مشروع» بالنظر إلى تاريخ روسيا”.

وقال أوربان عن القيادة الأمريكية، إنهم “يسيئون فهم الروس.. إنه أمر صعب، خاصة عندما يكون لديك محيط بينك وبين روسيا”.

وأضاف: “لا يمكننا التغلب عليهم بالاستراتيجية الحالية. إنه مستحيل. لن يقتلوا زعيمهم، ولن يتخلوا عنه أبدا، وسيحافظون على تماسك البلاد، وسيدافعون عنها”.

اغتيال بوتين

وسأل كارلسون، أوربان عما قد يحدث لروسيا وترسانتها النووية إذا نجح الغرب في “اغتيال” بوتين.

ورد رئيس الوزراء المجري بأن الناس نسوا أنه عندما تولى بوتين السلطة في البداية من بوريس يلتسين في عام 2000، كان الخوف الأكبر في الغرب هو أنه سيثبت ضعفه وأن الفوضى ستنشأ بعد ذلك.

وأضاف أوربان أنه إذا كانت الإطاحة بالرئيس الروسي هي هدف واشنطن حقا، فهذا “خطأ” و”أكثر من خطير”.

وعندما طلب منه الرد على المزاعم بأنه “مهرب لـ بوتين”، قال أوربان إن روسيا لعبت تاريخيا دورا بارزا في سحق تطلعات المجريين للاستقلال.

وقال إن فكرة أن سياسيا منتخبا في المجر يمكن أن يكون خاضعا لموسكو أمر مثير للضحك.

كما أصر أوربان على أن بودابست تدعم حلا سريعا للصراع الأوكراني، لكنه أشار إلى أنها تريد الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا، وخاصة في مجال الطاقة.

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وشدد على أنه “بدون إشراك الروس في البنية الأمنية لأوروبا، لا يمكننا توفير حياة آمنة لمواطني أوروبا. لكن الآن كل شيء يسير ضدها، للأسف”.

وزعم أوربان أن بعض قادة دول الناتو ، بمن فيهم بايدن، يسعون إلى سحق روسيا من خلال الدعم العسكري لأوكرانيا، مضيفا أن المجر قالت منذ بداية الصراع إن هذا النهج لن ينجح.

بايدن بوتين أوربان روسيا الغرب

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